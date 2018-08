Goud voor oppermachtige Smulders in Glasgow

De Deense Simone Christensen pakte het zilver, de Russin Jaroslava Bondarenko het brons.



Merel Smulders, het zusje van de wereldkampioene, werd vierde. Liefst vier Nederlandse vrouwen waren in de finale actief. Manon Veenstra werd zevende. Judy Baauw kwam na een vroege val als achtste en laatste over de finish.



Smulders had donderdag, bij de kennismaking van de baan van het gloednieuwe Glasgow BMX Centre, niet gedacht dat ze twee dagen later het goud omgehangen zou krijgen. ,,Dit was een moeilijke wedstrijd'', vertelde ze bij de NOS. ,,Donderdag hebben we hier getraind en voelde ik me heel slecht. Ik weet nu wel dat ik een beetje kan fietsen, maar toen dacht ik even dat ik er niets meer van kon.''