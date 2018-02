Gouden Esmee Visser 'heeft wel lekker geschaatst'

,,Echt geweldig. Dat ik hier win, daar heb ik geen woorden voor", zei de 22-jarige schaatsster uit Beinsdorp tegen de NOS. ,,Ik wist wel dat ik echt goed was, maar het moet er altijd wel uit komen.''



Visser had van tevoren gedacht dat een tijd van 6.55 goed zou zijn voor een podiumplek. ,,Ik heb mijn plan uitgevoerd, precies zoals we hadden afgesproken. Toen ik zag dat Annouk van der Weijden in de eerste rit een megatijd neerzette, dacht ik wel dat het een tandje harder moest. Gelukkig heb ik vertrouwen in mezelf gehouden. Ik heb wel lekker geschaatst."