Gouden Femke Bol en zilveren Lieke Klaver euforisch na gedroomde uitkomst: ‘Dit is vet speciaal’

Femke Bol ook bij EK indoor superieur op 400 meter, Lieke Klaver maakt Nederlands feest compleet

Femke Bol heeft op de EK indoor in Istanboel haar favorietenrol op de 400 meter volledig waargemaakt. De 23-jarige Amersfoortse was in Turkije de snelste in de finale en prolongeerde zo haar Europese titel van twee jaar geleden. Lieke Klaver maakte het Nederlandse feest compleet door zilver te pakken.