Gouden weerzien zonder geknuffel voor handbalsters

Door Natasja Weber



Voor het eerst sinds hun verrassende wereldtitel in Japan eind 2019 kwamen de Nederlandse handbalsters begin deze week samen op Papendal. ,,Het was heel fijn om de meiden weer te zien, maar wel gek om elkaar na zo’n lange tijd geen knuffel te kunnen geven”, zegt aanvoerder Danick Snelder op Papendal. ,,Normaal is het altijd dolle pret als we elkaar weer zien, maar nu voelden we alleen pret van binnen. We moeten natuurlijk allemaal rekening houden met de coronamaatregelen.”