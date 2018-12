‘Granny's’ pakken goud en zilver op 100 meter vrije slag

Kromowidjojo dankt haar goede vorm in het omgebouwde tennisstadion van Hangzhou aan een succesvolle wereldbekercyclus in Europa, het Midden-Oosten en Azië dit najaar. De drievoudig olympisch kampioene vocht interessante races uit met de Zweedse Sarah Sjöström, die overigens in China ontbreekt vanwege een rustpauze. Vaak was het stuivertje wisselen wie er met de hoofdprijs vandoor ging. Kromowidjojo: ,,De wedstrijden in de World Cup hebben me veel sterker gemaakt. Mijn vorm is heel goed. Ik heb tijdens de World Cups ook dingen kunnen uitproberen, zoals wel of niet ademen op de 50 vrij en 50 vlinder. Ik adem nu op de terugbaan één keer. Het was natuurlijk leuk om World Cups te winnen maar goud verliezen op één honderdste zoals me tegen Sjöström was overkomen, maakt je pas echt gretig.”