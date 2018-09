Grol: Ik train niet meer drie keer per dag

Na een jaartje rust is Henk Grol weer helemaal terug, bijna vijftien kilo zwaarder en nu in de hoogste gewichtsklasse. Hij gaat volgende week woensdag op de WK in Bakoe voor een medaille en wil ook nog naar de Spelen in Tokio.

,,Schrijf maar op", dicteerde Henk Grol na een pijnlijke nederlaag in de derde ronde van de Spelen in Rio. ,,Ik heb gefaald, einde tijdperk. De olympische droom is voorbij." Hij gaat volgende week woensdag op de WK in Bakoe voor een medaille en wil ook nog naar de Spelen in Tokio. ,,Wat dacht jij dan? Anton Geesink werd daar in 1964 olympisch kampioen. Een beetje historisch besef heb ik wel hoor."

Zwart is zwart bij Grol en wit is wit. En niemand kan zo meedogenloos over hem oordelen dan de in Veendam geboren krachtpatser zelf. Velen zouden tekenen voor een erelijst met twee olympische bronzen plakken, drie verloren WK-finales en vier Europese titels. Maar Grol niet. Hij leidde een monomane levenswijze voor een hoofdprijs, de olympische of de wereldtitel. ,,En die kansen heb ik laten liggen, want ik was soms de beste", zal hij nooit meer vergeten.

Trainingsbeest

Volledig scherm Henk Grol tijdens de Olympische Spelen © AP Grol is ook kansrijk in de zwaarste gewichtsklasse, zo leerde hij dit jaar tijdens zijn rentree op de tatami. Op de grandslam in Jekaterinenburg knokte hij zich knap naar zilver en hij verliet de EK van Tel Aviv met brons. Maar judo is geen obsessie meer voor hem. ,,Nee, ik train niet meer drie keer per dag", vertelt hij. ,,Ik was niet alleen verslaafd aan trainen. Ik deed dat ook uit onzekerheid. Ik train nog hard, maar korter en anders. Daarnaast hoef ik in deze gewichtsklasse niet meer af te vallen. Dat is ook fijn."

Grol is met zijn 113 kilogram een springveer tussen de zwaargewichten. Flatgebouwen, noemt hij zijn tegenstanders. ,,Want ze zijn soms twee meter hoog en 185 kilo zwaar", heeft hij gemerkt. Dat vereist ook een andere aanpak. Tactiek gaat nu soms voor spektakel. ,,Ik ben op judo gegaan om iemand op zijn rug te gooien", zei hij. ,,Daar was ik ook goed in, vooral toen we nog mochten tillen. Ik gooide mijn tegenstanders binnen een minuut door het plafond heen als het moest. Maar dat mag niet meer. Dat is hetzelfde als een tweebenige voetballer niet meer met links mag schieten."

Quote Ik gooide mijn tegenstan­ders binnen een minuut door het plafond heen als het moest. Maar dat mag niet meer Henk Grol