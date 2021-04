Grol moet in EK-finale buigen voor Rus, ook Steenhuis grijpt naast titel

OverzichtHenk Grol is er op de EK in Lissabon niet in geslaagd voor de vierde keer Europees kampioen te worden. De 36-jarige Grol stond voor het eerst in een EK-finale in de klasse boven 100 kilogram.

Grol moest in de finale op ippon buigen voor de Rus Inal Tasoev. Tasoev is de nummer 3 van de wereld, Grol bezet de zevende plek op de wereldranglijst. ,,Deze man ligt mij sowieso niet, maar ik deed het niet goed”, aldus Grol, die zijn negende medaille pakte op de Europees kampioenschappen. Drie keer eerder werd hij tweede.

,,Ik was de hele dag foutloos, maar in de finale helaas niet. Maar ik haal vooral veel energie uit deze EK. Ik was heel rustig, maar ik twijfelde of ik voldoende had getraind om hier goed te zijn. Maar ik voelde vanochtend dat ik goed was. Ik kon me goed afsluiten en focussen en het was een goed toernooi. Alleen de finale was een beetje jammer.”

Vijf jaar geleden werd Grol voor de laatste keer Europees kampioen, toen in de klasse tot 100 kilogram. Sinds zijn overstap naar de gewichtsklasse boven 100 kilogram pakte Grol twee keer brons; in 2018 in Tel Aviv en in 2019 in Minsk.

Op weg naar de finale had Grol gewonnen van Roy Meyer, zijn concurrent in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen. Het Nederlandse onderonsje was binnen een minuut beslist op ippon.

Meyer greep via de herkansingen naast een bronzen plak. Hij verloor in de strijd om de derde plek van Goeram Toesjisjvili uit Georgië.

Steenhuis grijpt opnieuw naast Europese titel

Het is Guusje Steenhuis opnieuw niet gelukt de Europese titel te veroveren. De 28-jarige Steenhuis verloor in de finale van de klasse tot 78 kilogram in de golden score op straffen van de Poolse Beata Pacut. Steenhuis is de nummer 8 van de wereld, Pacut staat tien plekken lager. Steenhuis stond al drie keer eerder in de eindstrijd van de EK; in 2016, 2017 en 2019. Tijdens de laatste editie van de EK, in Minsk, verloor ze van de Sloveense Klara Apotekar.

Eerder in het toernooi had Steenhuis afgerekend met Marhinde Verkerk, haar concurrente in de strijd om een plaatsbewijs voor de Olympische Spelen. Uiterlijk eind deze maand beslist de selectiecommissie van de judobond wie Nederland afvaardigt naar Tokio.

Volledig scherm Guusje Steenhuis (rechts) verliest van Beata Pacut uit Polen in de finale van de Europese Kampioenschappen Judo. © ANP

Van ‘t End geeft op

Regerend wereldkampioen Noël van ‘t End kon in Lissabon geen medaille kunnen veroveren. De nummer 2 van de wereld in de klasse tot 90 kilogram gaf in de kwartfinales uit voorzorg op met een elleboog- en schouderblessure. De 29-jarige Van ‘t End, die in 2019 de wereldtitel pakte in Tokio, zou bij de laatste acht aantreden tegen de Rus Mikhail Igolnikov.

In dezelfde klasse slaagde Jesper Smink er ook niet in een medaille te pakken. Mihael Zgank uit Turkije bleek in de kwartfinales te sterk. Smink zorgde in zijn eerste partij nog voor een verrassing door de nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili, te verrassen. De beslissing viel in de golden score na een waza-ari van Smink, de mondiale nummer 28. De 25-jarige Sherazadishvili, geboren in Georgië, is de wereldkampioen van 2018.

Verkerk naar huis zonder medaille

Marhinde Verkerk heeft niet aan de verwachtingen voldaan bij de EK judo, het laatste meetmoment in aanloop naar de Olympische Spelen. De 35-jarige Verkerk verloor in de klasse tot 78 kilogram van haar concurrente Guusje Steenhuis en verlaat Lissabon zonder medaille.

,,Dit is heel zuur. Ik zeg altijd dat je het moet doen op het moment dat het nodig is, pieken op het juist moment, maar dat is me niet gelukt”, zei de emotionele Verkerk, kort nadat ze haar teleurstelling had verwerkt op een stoel naast de tatami.

