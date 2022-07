Grootste uitdaging voor hockeysters en Paul van Ass: goud op de Spelen mét een gelukzalig gevoel

Door Rik Spekenbrink



Het WK in Nederland en Spanje vormde een soort examen voor de hockeysters van Oranje. Het eindstation van een paar onstuimige jaren, uitmondend in een kleine revolutie. De succesvolste sportploeg van het land bleek ertegen bestand. Zonder het beste hockey te spelen kwam de ploeg in de finale tegen Argentinië, waarin die topvorm er wel was. Maar het kwam de voorbije weken ook aan op karakter en eensgezindheid. Het team bleef knap overeind en dat gaf terechte voldoening. Maar Paul van Ass, de bondscoach die op 1 september begint, weet dat hij ondanks het sportieve succes niet in een gespreid bedje stapt. Het gaat absoluut beter in de ploeg, qua gezond topsportklimaat. Maar op dit WK bleek ook dat het ventiel wel ietsje losser mag worden gedraaid. Een klein beetje meer lucht kan geen kwaad.