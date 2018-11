Guay stopt na crash teamgenoot: ‘Dit is een risicovolle sport’

,,Na de crash van 'Manny' kostte het me heel veel moeite om zelf door de startpoort te gaan'', zei Guay een dag later. ,,Ik ben terug naar mijn hotel gegaan en heb nagedacht, want ik wilde geen overhaaste beslissing nemen. Maar de beslissing om te stoppen zat al in mijn hoofd.''



Guay veroverde vorig jaar bij de WK in Sankt Moritz de wereldtitel op de super-G. De Canadees, die in 2011 al wereldkampioen werd op de afdaling, miste begin dit jaar vanwege rugproblemen de Olympische Spelen van Pyeongchang.