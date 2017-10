Gurriel mag World Series afmaken ondanks incident met Japanner Yu Darvish

Judoka Savelkouls pakt goud in Abu Dhabi

28 oktober Tessie Savelkouls heeft de grandslam van Abu Dhabi gewonnen. De Nederlandse judoka was in de finale in de klasse boven 78 kilogram net wat beter dan de Azerbeidzjaanse Iryna Kindzerska. Savelkouls won de partij omdat Kindzerska meer straffen kreeg.