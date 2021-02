Gut kaapt met minimaal verschil goud weg voor Shiffrin

Die ‘speciale rit’ zat er voor Zwolse schaats­sprin­ter Ronald Mulder niet in op het WK

12 februari Hij had zo graag het podium gehaald op de 500 meter van het WK afstanden, maar meer dan een vijfde plek (in 34,69 seconden) zat er vrijdag voor Ronald Mulder (34) niet in. ,,Je hoopt op die speciale race, maar die zat er niet in", kijkt de Zwollenaar terug. Nu kan hij zich richten op de nabije toekomst, waar een derde kleine Mulder te verwachten is.