Hammon schrijft NBA-geschiedenis: eerste vrouwelijke coach ooit ziet LeBron James mijlpaal pakken

De 43-jarige Hammon was al sinds 2014 assistent van Popovich en werd eerder al eens in verband gebracht met het trainerschap bij Milwaukee Bucks. Ze moest toezien hoe LeBron James de schijnwerpers op zich gericht kreeg bij zijn 36ste verjaardag. In het met door zijn club LA Lakers met 121-107 gewonnen duel met San Antonio Spurs was hij voor de duizendste wedstrijd op een rij goed voor 'double digits', oftewel minimaal tien punten. Becky Hammon zag het van dichtbij als eerste vrouwelijke coach ooit in de NBA.