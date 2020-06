Handbalinternational Martine Smeets verkast naar Roemenië

Amerikaan­se honkbal­club verwijdert standbeeld om racisme

14:39 De Amerikaanse honkbalclub Minnesota Twins heeft het standbeeld van voormalig eigenaar Calvin Griffith bij het stadion verwijderd, omdat hij in 1978 racistisch getinte opmerkingen had gemaakt. De Twins plaatsten in 2010 een standbeeld van Griffith bij het Target Field, de thuishaven van de MLB-club uit Minneapolis. In totaal staan daar acht standbeelden van clubiconen.