Handballers dicht bij EK na knappe zege op Turkije

Als koploper Slovenië later donderdag wint van Polen, is plaatsing al zeker. Gebeurt dat niet, dan moeten de handbalmannen zondag in thuisbasis Almere nog wel vol aan de bak in de laatste groepswedstrijd tegen de Polen. De Nederlandse handballers deden pas één keer mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.