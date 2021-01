Handballers hard onderuit tegen Slovenië

De Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd de thuiswedstrijd tegen Slovenië in de EK-kwalificatie te winnen. De sterke Oost-Europese ploeg gaf in het Topsportcentrum van Almere Oranje een afstraffing: 34-23.

Door de nederlaag blijft de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson op 2 punten staan in de poule, dankzij de zege in november op Turkije. Komende zondag is de uitwedstrijd tegen Slovenië in Celje.

Oranje begon nog goed tegen Slovenië, de nummer vier van het vorige EK en later deze maand ook deelnemer op het WK. De trefzekere broers Kay en Jorn Smits hielpen Nederland zelfs aan een voorsprong van 15-14 bij rust.

Maar na de pauze zette Slovenië meteen orde op zaken en sloeg met vijf treffers op rij meteen een gat van vier goals. De bezoekers, met veel spelers in dienst bij Europese topclubs, gaven vervolgens Oranje een les in effectief handbal en liepen uit naar een enorme voorsprong. De thuisploeg scoorde in de tweede helft slechts acht keer.

Het duel voltrok zich vanwege het coronavirus in het ‘nieuwe normaal’, dus voor lege tribunes. Een ongewoon beeld bij een handbalinterland in Nederland, waar juist de fans er altijd een sfeervol spektakel van maken.

Het coronavirus hield ook de Nederlandse ploeg in aanloop naar het team in zijn greep. Spelmaker Luc Steins testte vorige maand positief en miste daardoor al met zijn club Paris Saint-Germain de Final Four van de Champions League. Steins voegde zich begin januari wel bij Oranje op Papendal, maar was gedwongen alleen op zijn hotelkamer te blijven omdat hij maar niet negatief testte. Ook op de wedstrijddag waren zijn waardes nog niet goed.

Zonder Steins deed Oranje het één helft uitstekend. Dani Baijens fungeerde als de aangever, de broers Smits maakten het af. Kay Smits gooide er liefst zes in. De kleine voorsprong bij rust was ook te danken aan een aantal knappe reddingen van doelman Bart Ravensbergen. Na rust was Nederland het kwijt en liet Slovenië zien dat het Europese top is. De wedstrijd liep uit op een oorwassing voor de thuisploeg.

Fitheid

Bondscoach Erlingur Richardsson zag de Nederlandse handballers één helft goed spelen, maar daarna volledig instorten. ,,Het heeft te maken met fitheid. Zij waren veel fitter, bij ons was in de tweede helft alle kracht eruit”, zei de IJslander na afloop.

Voor een wedstrijd op dit niveau moeten alle spelers topfit zijn, zei de coach. ,,Wij misten natuurlijk Luc Steins, onze spelmaker. Iso Sluijters kon zijn werparm niet goed gebruiken en moest zich inhouden. En veel jongens spelen in competities die al maanden stil liggen door het coronavirus en hebben dus nauwelijks ritme. Het is geen excuus, maar wel de situatie waarmee we te maken hebben”, aldus Richardsson.

Hij hield zich vast aan het goede optreden van Oranje in de eerste helft. ,,We stonden goed in de dekking en hadden controle. In de tweede helft gaven we het helaas meteen uit handen. Die eerste tien minuten zijn altijd cruciaal, dan moet je in de wedstrijd zien te blijven. Dat lukte niet. Ik probeerde nog met 7 tegen 6 (de keeper in de aanval inruilen voor een veldspeler), maar dat is riskant en we gaven toen de doelpunten wel heel makkelijk weg.”