Handballers krijgen pak slaag bij EK-debuut

Nederland - Duitsland heeft in het handbal geen beladen betekenis. De twee landen stonden pas voor de zesde keer tegenover elkaar. De vorige confrontatie was 26 jaar geleden, in 1993. Duitsland gold vooraf als de grote favoriet. De ploeg werd in 2016 nog Europees kampioen en eindigde vorig jaar op het WK in eigen land als vierde.



Toch liet Oranje zich niet imponeren door de staat van dienst van de tegenstander. De ploeg begon fel en gretig aan het duel in het Noorse Trondheim en maakte zelfs het eerste doelpunt via Iso Sluijters. Tot 3-3 ging het gelijk op, toen nam Duitsland een tussenspurt en liep weg naar 10-4.