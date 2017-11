Handballers reizen liefst 2000 km voor penaltyreeks

Op 15 oktober won Sint-Petersburg met 32-27 de return. Daarmee kreeg de tweede wedstrijd dezelfde uitslag als het duel in IJsland. In Rusland besloot de arbitrage echter een verlenging af te werken en dat is tegen de regels. De beslissing had meteen met zevenmeterworpen moeten vallen. De Russen verloren in de onreglementaire verlenging en tekenden met succes beroep aan. In de penaltyreeks zegevierden de bezoekers echter opnieuw.