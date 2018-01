Handballers zetten belangrijke stap richting WK

De Nederlandse handballers hebben een belangrijke zege op Turkije geboekt in de kwalificaties voor het WK in 2019. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in Sittard overtuigend met 26-19. Met de riante zege nam Oranje weer de koppositie over in de kwalificatiegroep. De handballers namen tevens revanche voor de nederlaag van afgelopen donderdag, toen de Turken op eigen bodem wonnen met 30-27.

Nederland had het in de eerste helft lastig tegen Turkije. De bezoekers hadden een overwicht en namen een gevaarlijk grote voorsprong. Bij een achterstand van 7-11 schrok Oranje wakker en vocht het zich terug in de wedstrijd. Luc Steins maakte vlak voor het rustsignaal de gelijkmaker: 12-12. In de tweede helft gooide de thuisploeg de remmen los en scoorde er driftig op los tegen de vermoeid geraakte Turken. Met name Jorn Smits en Ephrahim Jerry waren trefzeker, terwijl doelman Gerrie Eijlers bijna geen goal meer toestond.

Komende donderdag is Griekenland in Thessaloniki de voorlaatste tegenstander. Daarna volgt zondag de slotwedstrijd in Sittard tegen België. Alleen de winnaar van de poule maakt kans op deelname aan het WK, want die plaatst zich voor de play-offs. De Nederlandse handballers hebben zich sinds het WK van 1961 nooit meer weten te plaatsen voor een mondiale eindronde.