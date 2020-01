Handbalster Smeets gaat ook in clubverband voor Mayonnade spelen

Metz had behoefte aan een linkerhoekspeelster omdat de Française Manon Houette door een zware blessure lang aan de kant staat. ,,Het is altijd lastig om in deze fase van het seizoen een goede vervangster te vinden”, aldus Mayonnade. “We zijn dus heel blij dat het ons gelukt is om Martine te halen.”



Kersvers wereldkampioene Smeets maakt in ieder geval het seizoen af bij Metz, de kampioen van Frankrijk die zich in de Champions League heeft geplaatst voor de kwartfinales.