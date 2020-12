Handbalsters beleven valse EK-start na dramatische tweede helft tegen Servië

De openingswedstrijd van de Nederlandse handbalsters op het EK is in een grote deceptie geëindigd. Na een 15-9 voorsprong bij rust speelde het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade, de regerend wereldkampioen, een uiterst rommelige tweede helft. Servië, dat het toernooi met de nodige pech begon na een aantal positieve coronatests en het geblesseerd uitvallen van routinier Andrea Lekic in de eerste helft, nam met nog tien minuten te gaan de leiding. Het werd in Kolding 25-29.

Door Lisette van der Geest

De wedstrijd leek gespeeld in de eerste helft. De grote spanning van de dag leek in de ochtend te zitten, met de grote vraag: komen er nog meer positieve coronatesten bij Servië, en kan de wedstrijd nu wel doorgaan nadat het al een dag is verzet? Dat kon. Nederland speelde een sterke eerste helft, met uiterst goed verdedigingswerk en uitstekende percentages. Er leek niets aan de hand.

Maar in de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Puntje voor puntje kwam Servië dichterbij. Van 22-16 ging het naar 22 gelijk, met nog tien minuten op de klok. Daarna nam Servië de leiding en gaven die niet meer uit handen. En dat terwijl de Servische handbalsters zo’n lastige voorbereiding kenden, pas donderdag konden ze afreizen naar Denemarken, waar Nederland maandag al in de bus stapte. Daardoor kon de Servische ploeg de afgelopen dagen niet trainen door gedwongen quarantaine.

Valse start

Door deze uitslag begint Nederland alweer met een valse start aan een groot toernooi, net zoals een jaar geleden op het WK dat uiteindelijk door Nederland werd gewonnen. Maar een EK is lastiger dan een WK, zo is de algemene mening. Op het sterkste handbalcontinent ter wereld is het niveau hoog en wegen mindere wedstrijden en een slechte dag zwaarder. ,,Ik denk dat we veertig minuten in controle waren en was er niks aan de hand”, zei Lois Abbingh voor de camera van Ziggo Sport. ,,En dan komen zij in de wedstrijd en willen wij te graag scoren, denk ik”, zo analyseerde ze.

De volgende wedstrijd voor Nederland staat zondagavond alweer op het programma. Dan is het treffen met Kroatië, om 18.15 uur. De uitslag van zaterdag is niet de enige verrassende in poule C. Normaal gesproken wordt Hongarije als sterkste team van de poule aangemerkt - achter de huidige wereldkampioen -, maar de Hongaren verloren een dag eerder met 22-24 verrassend van het vooraf als zwakste team uit de poule aangemerkt: Kroatië. Na het duel van zondag met Kroatië wacht dinsdag voor Nederland de wedstrijd tegen Hongarije.

Volledig scherm Danick Snelder met een doelpoging. © BSR Agency