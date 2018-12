Handbalsters eerst tegen Roemenië

Nederland en Roemenië beginnen met vier punten, afkomstig uit de eerste ronde, aan de tweede EK-ronde. Van de zes teams in deze nieuwe poule gaan de eerste twee naar de halve finales. Tegen Hongarije en Spanje heeft Nederland al gespeeld (en gewonnen). Tegen deze landen hoeft Oranje in deze hoofdronde daarom niet in actie te komen.



Nederland sloot de geslaagde eerste ronde af met een overtuigende zege op het uitgeschakelde Kroatië (34-23). Het was de eerste keer dat de Nederlandse ploeg bij het EK alle poulewedstrijden in de eerste ronde wist te winnen.