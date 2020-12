Handbalsters hard onderuit tegen Noorwegen, maar halve finale blijft haalbaar

Door Lisette van der Geest



Er was hoop: tegenover de lange lijst aan verliespartijen stond de winst van een jaar geleden op het WK. Maar vanavond, in de eerste wedstrijd van de hoofdronde op het EK, werd geen herhaling van die recente geschiedenis. De Nederlandse handbalsters moesten de winst laten aan angstgegner Noorwegen en weet dat de kansen op het halen van de halve finale ernstig zijn geslonken. Het werd in het Deense Kolding 25-32.



,,Ik denk dat Noorwegen met 180 kilometer per uur begint”, zei Estavana Polman in de voorbeschouwing bij Ziggo over het team dat bekendstaat om het snelle handbalspel. Maar de eerste twee goals waren toch voor Nederland. Snel daarna kwam Noorwegen op stoom, om de leiding nooit meer uit handen te geven. Nederland was niet opgewassen tegen een sterk team in vorm, de ongeslagen topfavoriet voor de eindzege van dit EK.