Handbalsters in holst van de nacht feestelijk onthaald op Schiphol

Langzaam komt het besef bij de handbalsters. Niet alleen dat ze historisch goud hebben gewonnen daar in Japan, ook hoe dat afgelopen weken in Nederland heeft geleefd. ,,We hadden een lange tussenstop in Seoel”, vertelt aanvoerster Danick Snelder. ,,Toen heb ik telefonisch een tijdje met Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF, red.) gesproken. Hij vertelde me wat het allemaal had losgemaakt. In de lange vlucht naar Amsterdam heb ik dat met de rest gedeeld. Heel mooi.”

Zo veel speelsters, zo veel emoties, uiteraard. De één (Lois Abbingh) had keurig 8 uurtjes geslapen in het vliegtuig en oogde topfit. De ander (Estavana Polman) moest er nog een beetje van bijkomen. ,,Op een gegeven moment dacht ik: ‘Is dit het nou’. Ik voelde eigenlijk niet zo veel. Volgens mij ben ik nog een beetje in shock en moet het echte besef nog komen”, vertelde de beste speelster van het WK. ,,Toen ik vanochtend mijn dochtertje en moeder zag, kwamen de emoties. Als ik nu de beelden terugzie van mijn ouders die naar de finale kijken, kan ik wel janken.”



Het volgende feestje wacht alweer voor de ploeg. Bij de landing vanochtend was het officieel: ze zijn alsnog genomineerd voor de prijs Sportploeg van het Jaar. Terecht, klinkt het uit alle monden in het hotel. En: even snel een galajurk scoren. Al twijfelt Abbingh nog of ze er morgenavond bij is. ,,Ik heb maar een paar dagen in Nederland voordat ik me weer bij mijn club in Rusland moet melden. Misschien moet ik even aan mezelf en mijn rust denken, hoe jammer dat ook is.”



Matchwinner Abbingh had de laatste tien seconden van die zinderende finale tegen Spanje overigens al tig keer teruggekeken. Ze had zichzelf verbaasd met haar koelbloedige optreden vanaf de 7-meterlijn. ,,Ik heb me helemaal kunnen afsluiten, voelde totaal geen zenuwen. Ik wist eigenlijk niet dat ik dat in me had. Maar het is wel een prettige gedachte.”



