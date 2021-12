Handbalsters koesteren hun status: ‘Weet je hoe lekker dat klinkt?’

Door Lisette van der Geest



Er is alweer een EK gespeeld, er waren Olympische Spelen, kortom, het WK waar Nederland geschiedenis schreef, lijkt een eeuwigheid geleden. Maar vrijdag, als de handbalsters aan hun groepswedstrijd tegen Puerto Rico beginnen, doen ze dat als regerend wereldkampioen. Een status die Estavana Polman koestert. ,,Dat is toch te gek? Weet je hoe lekker dat klinkt?”



Regerend wereldkampioen, maar absoluut niet de grote favoriet.



Er is veel veranderd in de afgelopen twee jaar en dat geldt zeker voor Polman. Zij werd in Japan verkozen tot beste speelster van het WK, onder haar creatieve leiding schopte het team dat vooraf zo weinig kansrijk leek, een nieuwe bondscoach had en een aantal routiniers moest missen, het tot de beste van de wereld. Soms met een beetje geluk, doordat andere teams elkaar uitschakelden. Af en toe plaatsten ze zich met de hakken over de sloot voor de volgende ronde. Maar uiteindelijk was daar het eindresultaat dat de boeken inging: de titel.