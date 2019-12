Handbalsters na historische wereldtitel Sportploeg van 2019

Sportkoepel NOC*NSF wijzigde in de afgelopen dagen in allerijl de regels om de succesvolle handbalploeg alsnog te kunnen toevoegen aan de genomineerden. Het vrouwenteam, dat dinsdag nog feestelijk werd onthaald op Schiphol bij terugkeer in Nederland, kreeg de bijbehorende Jaap Eden Trofee uit handen van actrice Monic Hendrickx.

De handbalsters van Oranje behaalden in 2015 al zilver op het WK, maar in het Japanse Kumamoto volgde de ultieme bekroning van hun gestage opmars naar de wereldtop. Het toernooi begon nog stroef met een nederlaag tegen Slovenië, maar Oranje richtte zich op en boekte knappe zeges op Servië, Noorwegen en in de halve finale op Rusland. Estavana Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi, Lois Abbingh was de topscorer met liefst 71 treffers.

,,We zijn heel erg verrast hier te staan. Een week geleden hadden we dat niet gedacht. We zijn heel erg dankbaar dat de regels van het gala voor ons een beetje zijn aangepast”, aldus aanvoerster Danick Snelder. ,,We staan hier met een hele mooie groep. Maar er zijn ook meiden bij die net niet voor het WK zijn geselecteerd of geblesseerd zijn. Zij horen er ook bij en hebben het handbal ook op de kaart gezet. We hopen dat we nog mooie dingen mee gaan maken op de Olympische Spelen in Tokio.”