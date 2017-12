Handbalsters na spannende verlenging naar kwartfinale WK

Japan kon rekenen op een ijzersterk spelende Japanse keepster. ,,Heel lastig”, zei Angela Malenstein na afloop na een diepe zucht. ,,Heb ik er zeven ingeschoten? Zie je, dat weet ik niet eens. Ik ben kritisch op mezelf, ik weet heel goed hoeveel ik er gemist heb: vier.”



Bondscoach Thomsen is lovend over haar team. Ze blijft bij wat ze een dag eerder ook al zei: ,,Dit is een heel sterk team. En geloof me, met de Spelen van 2020 in eigen land in het vooruitzicht worden zij alleen maar sterker.”



Woensdagavond wacht een confrontatie met Tsjechië, dat vanavond onverwachts won van Roemenië. Op papier lijkt dit een gunstig scenario voor het team van Thomsen, dat het aan de stand verplicht is deze wedstrijd te winnen. Als dit lukt verplaatst Nederland donderdag van Maagdenburg naar Hamburg om daar een dag later de halve finale te spelen.



,,Maar eerst zorgen dat we de speelsters weer fit krijgen”, zegt Thomsen. Broch, beaamt dat. ,,Dit was al zwaar zonder een verlenging. Maar uiteindelijk vind ik het spelen van dit soort wedstrijden op een WK het mooiste wat er is. Dit is toch geweldig? En dan winnen we ook.”