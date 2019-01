Handbalsters oefenen in maart tegen Duitsland

Het is de eerste keer dat de handbalsters in eigen land spelen na het EK in Frankrijk van eind 2018. Oranje veroverde in Parijs het brons door Roemenië in de troostfinale te verslaan. Op het EK won Oranje nog met 27-21 van Duitsland. Na het toernooi vertrok de Deense bondscoach Helle Thomsen.



Het Nederlands Handbal Verbond is op zoek naar een bondscoach die waarschijnlijk een contract zal krijgen dat na de Olympische Spelen van Tokio in 2020 afloopt. Mogelijk zit de nieuwe bondscoach tegen Duitsland op de bank.



Op vrijdag 22 maart treft Oranje de Duitse handbalsters in MartiniPlaza in Groningen. Een dag later staat de uitwedstrijd op het programma.