Handbalsters ontspannen met voetbal: ‘Hier ziet Wiegman niets in’

Door Lisette van der Geest

,,Ik denk niet dat Sarina Wiegman hier iets in ziet zitten”, klinkt het spottend wanneer een bal hoog op de tribune van een Frans handbalstadion belandt. Het is vrijdagochtend, een dag voor de eerste poulewedstrijd op het EK handbal in Montbéliard en toch is het logisch dat de naam van voetbalbondscoach Wiegman langskomt. Handbalbondscoach Helle Thomsen laat de Nederlandse speelsters in hun laatste training namelijk voetballen, in plaats van schieten met hun handen.

Het is een van de manieren van de Deense bondscoach Thomsen, sinds een paar jaar in Nederlandse dienst. Zij vindt variatie en ontspanning belangrijk, dus staat er vandaag voordat de specifieke handbaltraining begint en de training besloten wordt, een potje voetbal en smashbal op het programma. Al draait het uiteindelijk om handbal, aan felheid geen gebrek.

De afgelopen jaren ontwikkelden de Nederlandse vrouwen zich van ploeg die meedeed in de achterhoede, naar team dat meerdere internationale medailles won. Het meest recente succes is het brons op het WK een jaar geleden. Maar in Frankrijk geldt Nederland, dat morgen om 15.00 uur tegen Hongarije speelt, de komende weken niet als favoriet voor de titel.

Vrijdagochtend, tijdens het voetbalpotje, ontbreken Danick Snelder – waardoor Nycke Groot tijdelijk als aanvoerder optreedt –en Yvette Broch. Eerstgenoemde is bezig aan een revalidatieproces door een hernia, Broch liet een paar maanden geleden weten per direct te stoppen met handbal. Haar lichaam was op, mentaal was ze uitgeblust, het was genoeg.

Van een ploeg met twee ervaren cirkelloopsters van het hoogste niveau naar een team met een flinke zwakke plek. De 20-jarige cirkelloopster Merel Freriks maakt nu haar EK-debuut. Niet alleen het talent van Broch wordt gemist, door haar jarenlange nauwe samenwerking met Groot bij hun Hongaarse club in Gyor kon bondscoach Thomsen tot een paar maanden geleden beschikken over een vrij unieke geoliede machine, namelijk een die ook buiten bondstrainingen en wedstrijden actief was.

Daarom temperde Thomsen de verwachting in aanloop naar het EK. Uitspraken over het winnen van een medaille doet ze niet. Eerst de poulefase, met Hongarije op papier als zwaarste tegenstander. Maandagavond wacht Spanje, twee dagen daarna treft Nederland Kroatië. De eerste drie teams gaan door naar de tweede ronde, maar de wedstrijd van morgen is direct van groot belang, alle punten blijven in de volgende ronde staan. Na meerdere verliespartijen is het vrijwel onmogelijk de laatste vier van het toernooi te halen.