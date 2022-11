Handbalsters schieten niks op met gelijkspel tegen Spanje op EK in Skopje

Nederland had door de zware nederlaag tegen Duitsland afgelopen vrijdag al min of meer het uitzicht op de halve finales vertroebeld en eigenlijk was een zege tegen Spanje nodig. Met drie punten uit vier wedstrijden is de situatie weinig rooskleurig, omdat Frankrijk en Montenegro al op vier punten uit twee duels staan.



Bij rust leidde Spanje met 17-15. In de tweede helft ging het in de slotfase gelijk op en slaagde Nederland er niet in door te drukken. Merel Freriks en Inger Smits waren de topscorers bij Nederland met zes treffers. Oranje miste de geschorste aanvoerster Kelly Dulfer.