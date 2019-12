Handbalsters schrijven geschiedenis met WK-goud na zinderende thriller

De weg naar deze finale was hobbelig. Met grote overwinningen – met de winst op angstgegner Noorwegen voor het eerst in twintig jaar als ultieme hoogtepunt – en flinke nederlagen, zoals tegen Duitsland en Slovenië. De plek in de halve finale was mede te danken aan het presteren van andere teams. ,,Net een achtbaan”, zei Polman nog halverwege het toernooi. ,,In één keer in de wolken en dan flikker je er zo vanaf. En diep ook. Maar goed, we kunnen weer helemaal in de wolken komen. Dat alles weer top, perfect en hallelujah is.”



Zondag werd het hallelujah. In een wedstrijd waar Nederland in het eerste deel van de eerste helft het onderliggende team is, door zenuwachtig en slordig spel. Maar vervolgens de leiding wordt gepakt en Nederland mede dankzij goed verdedigend werk en vlekkeloos lopende aanvallen met 13-16 de rust ingaat.