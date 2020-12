Handbalsters strijdbaar op EK: ‘Tot de laatste seconde blijven we vechten’

Door Lisette van der Geest



De glimlachjes zijn spaarzaam en de gezichten staan voornamelijk ernstig bij de digitale persbijeenkomst van de Nederlandse handbalsters. De dag na de deceptie van de twee opeenvolgende verloren EK-wedstrijden is de wereldkampioen in mineur. ,,Maar daar mogen we niet te lang in blijven hangen”, zegt aanvoerster Danick Snelder. ,,We moeten ons focussen.”