Handbalsters verliezen halve finale EK van gastland Frankrijk

Abbingh: Frankrijk was sterker

22:51 Lois Abbingh had aanvankelijk het idee dat de Nederlandse handbalsters best goed in de wedstrijd zaten. Toch moest ze erkennen dat Frankrijk in de halve finale van het EK handbal sterker was. ,,Het was mooi om hier te spelen, maar ik had graag een andere afloop gezien", zei ze bij Ziggo Sport.