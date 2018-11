Handbalsters verslaan Angola in uitzwaaiwedstrijd

Opnieuw remise in schaaktwee­kamp

20:39 Ook de negende partij in de schaaktweekamp om de wereldtitel tussen de Noor Magnus Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana heeft geen winnaar opgeleverd. Na 56 zetten besloten de twee grootmeesters in Londen opnieuw tot remise. Daardoor is de strijd, die twaalf partijen omvat, nog altijd in evenwicht: 4,5-4,5. Carlsen dwong in de beginfase een gunstige stelling af, maar moest het voordeel in het enerverende duel daarna weer prijsgeven.