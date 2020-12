Handbalsters verslaan Roemenië en spelen vrijdag nog om vijfde plaats op EK

Na de zege op Roemenië was het voor de wereldkampioen wachten op het resultaat bij Kroatië - Duitsland, om te weten of er vrijdag nog om de vijfde plaats gespeeld mocht worden. Kroatië won met 23-20 van Duitsland en dus eindigt Nederland als derde in de groep, achter Noorwegen en Kroatië. Nederland speelt vrijdagmiddag (15.30 uur) nog om de vijfde plaats. Rusland of gastland Denemarken zal in die wedstrijd de tegenstander zijn. De overtuigende zege op Roemenië bracht de regerend wereldkampioen op 6 punten. Kroatië kwam door de winst op Duitsland op 8 punten, terwijl de ploeg van bondscoach Henk Groener op 4 punten bleef steken. Noorwegen, dat afgelopen donderdag overtuigend won van Nederland, was met 8 punten ook al door naar de halve finales.