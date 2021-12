Handbalsters zien titelprolongatie in rook opgaan na verlies tegen angstgegner

Snelder: 37 tegendoelpunten is gewoon te veel

Danick Snelder, aanvoerster van Oranje, vond dat haar ploeg te veel doelpunten had geïncasseerd tegen Noorwegen. Oranje verloor met 37-34 van Noorwegen en de titelverdediger is daardoor al voor de kwartfinales uitgeschakeld op het WK. ,,37 doelpunten tegen is gewoon te veel”, zei Snelder voor de camera van Ziggo Sport. ,,We hadden een goed plan en dat hebben we deels goed uitgevoerd. We begonnen goed en stopten veel energie in de wedstrijd.” Daarna was het over. ,,Vooral in de tweede helft was er bijna nooit een aanval van Noorwegen die zonder doelpunt eindigde. En dat kost veel energie en dan kun je haast niet winnen. In de tweede helft hebben we het in de dekking weggegeven.”