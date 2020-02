Hari bokst op 20 juni in Ahoy tegen Roemeense trainingspartner Verhoeven

Kimberley Bos eindigt als vijftiende op WK skeleton

12:32 Kimberley Bos is als vijftiende geëindigd op het WK skeleton in het Duitse Altenberg. De 26-jarige Edese stond vrijdag na de eerste twee runs zestiende en wist zich zaterdag in de laatste twee runs één positie te verbeteren. Ze zette in de derde run de elfde tijd neer op haar buikslee en noteerde in de vierde run de veertiende tijd.