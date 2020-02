Hassan blijft bij coach Rowberry en kiest voor het vertrouwde

Door Pim Bijl



Rowberry was een van de assistenten van Salazar bij het inmiddels opdoekte Nike Oregon Project. Salazar schreef de trainingsschema’s, maar het was Rowberry met wie Hassan bijvoorbeeld op hoogtestage naar Sankt Moritz ging voorafgaand aan de goudkleurende WK in Doha. Al in oktober tastte het management van Hassan de optie met Rowberry af. Hij en Hassan hadden overduidelijk een fijne band, maar met hem zou de keus ook op een minder ervaren coach komen te liggen.

Lang werd nog nagedacht over een coach die op afstand een beschouwende rol zou innemen. ,,Iemand waarmee ik kan sparren. En ik dan als dagelijkse coach op de baan”, zei Rowberry tegenover deze krant in december. Na maanden wikken en wegen, gesprekken met verschillende coaches, is de keus toch op Rowberry komen te liggen. Hoewel er veel is veranderd met het vertrek van Salazar en het opdoeken van het project, blijft met deze lang uitgestelde keuze veel bij het vertrouwde. Ze mag gewoon nog de faciliteiten van Nike blijven gebruiken, ze blijft wonen in Portland en staat nog steeds met Rowberry op de baan op de Nike Campus in Beaverton.

Moreel oogpunt

Daar valt vanuit sportief oogpunt veel voor te zeggen. In de Verenigde Staten ontbreekt het haar aan niets sinds ze eind 2016 Papendal voor Portland verruilde. Zo beschikt de 27-jarige atlete over een ingebouwde hoogtekamer en heeft ze een persoonlijke krachttrainer en fysiotherapeut. Vanuit moreel oogpunt zijn er bezwaren. Hassan neemt geen afstand van de plek, waar Salazar zich schuldig maakte aan meerdere dopingovertredingen. Overigens allemaal gemaakt in de periode (ver) voordat Hassan zich bij zijn groep voegde.

,,Ik heb hier inmiddels een vertrouwde situatie waar ik mij enorm thuis voel”, laat Hassan in een persbericht weten. ,,Ik heb verschillende opties overwogen en nieuwe mensen ontmoet om te zoeken naar de juiste klik, maar ik geloof erin dat mijn huidige trainingssituatie de beste is om mij succesvol voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio.”

Daar is ze komende zomer favoriet voor de 5000 en de 10.000 meter, na haar wereldtitels op de 10.000 en de 1500 meter afgelopen jaar in Qatar. Hassan zal haar rentree dit seizoen maken op 29 maart in Gdynia in Polen op het WK halve marathon.