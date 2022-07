Hassan in aanloop naar WK atletiek meteen succesvol op 5000 meter bij rentree

Sifan Hassan heeft haar rentree op de atletiekbaan in het Amerikaanse Portland bekroond met de zege op de 5000 meter. De 29-jarige olympisch kampioene zegevierde in 15.13.41 minuten. Ze was daarmee veel sneller dan de Japanse Mao Kogure, die tot 16.08.79 kwam.

Hassan bereidt zich voor op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, die over precies een week beginnen. De atlete nam een lange vakantie na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, waar ze goud veroverde op de 5000 en 10.000 meter en brons pakte op de 1500 meter. Ze begon later aan de trainingen en liep nog geen wedstrijden.

Het management van de olympisch kampioene maakte eind vorige maand bekend dat Hassan meedoet aan de WK atletiek. Hassan heeft als regerend wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter automatisch startbewijzen voor deze afstanden. Ze won de titels op de WK van 2019 in Doha. Het is nog niet bekend of ze in Eugene beide afstanden loopt of kiest voor een van de twee.

Caster Semenya

Caster Semenya is toegevoegd aan de startlijst voor de 5000 meter op de WK atletiek in Eugene. De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter uit Zuid-Afrika had niet voldaan aan de limiet van 15.10.00 minuten, maar heeft na enkele afmeldingen toestemming gekregen om te starten.

Semenya loopt wedstrijden op de 5000 meter sinds ze niet meer mee mag doen aan races van 400 meter tot een mijl. World Athletics besliste met het oog op eerlijke competitie in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan die wedstrijden mee te kunnen doen. Semenya weigert medicatie te nemen om haar testosteronspiegel te verlagen.

Als ze volgende week meedoet, dan is dat haar eerste WK-optreden sinds 2017, toen ze in Londen voor de derde keer de wereldtitel won op de 800 meter.

