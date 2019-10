Hassan maakt indruk in halve finales op 1500 meter

Druk programma Wild bij EK baanwiel­ren­nen

19:00 Kirsten Wild doet over twee weken bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn mee aan vier onderdelen. De Nederlandse is door bondscoach Adriaan Helmantel geselecteerd voor de scratch, de afvalkoers, het omnium en de madison. Bij de mannen komt Jan-Willem van Schip uit op het omnium, de puntenkoers en de madison.