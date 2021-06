Hassan rouwt niet om kwijtraken wereldrecord: ‘Mooi voor de atletiek’

De 28-jarige Hassan liep afgelopen zondag op de FBK Games in Hengelo in een lange solo dik 10 seconden van het vorige wereldrecord op de 10.000 meter af en zette het op 29.06,82. De Ethiopische Letesenbet Gidey dook dinsdag met 29.01,03 ruim onder de tijd van Hassan bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden, die ook werden gehouden in het atletiekstadion in Hengelo.

,,Ik feliciteer haar bij deze, want het is een geweldige prestatie. Ik wist ook dat ze ertoe in staat was. Echt, ik ben blij voor haar. Ik ken haar goed en ze is een aardige meid. We gaan er in Tokio een spannende race van maken, dat is zeker.”