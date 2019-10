'Hassan terug naar Papendal is een optie’

,,Sifan wil het liefst niet weg uit het Oregon Project in Amerika, dat is vanuit haar gezien ook logisch gedacht. In Amerika is ze een betere atlete geworden; ze heeft hier in Doha twee exceptionele prestaties geleverd. Er zijn daar natuurlijk andere trainers, maar de vraag is of ze dat moet willen. Imago speel hierbij een grote rol, want ook al hebben wij het volste vertrouwen in haar als schone atlete, die zaak rond Salazar heeft ook haar imago geschaad.''



Roskam blijft het besluit verdedigen dat de de bond haar in 2016 liet vertrekken naar het Oregon Project. ''Voor ons was duidelijk dat zij toen een professioneel programma nodig had om haart talent verder te kunnen ontwikkelen. Wij konden dat niet bieden. We wisten dat Salazar omstreden was en dat er een onderzoek gaande was. Daarom hebben we toen als voorwaarde gesteld dat de hele medische begeleiding van Sifan bij ons zou blijven", aldus de technische baas.