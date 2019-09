Hassan verovert WK-goud op de 10 kilometer

De 26-jarige hardloopster liep het grootste gedeelte van de wedstrijd achterin de kopgroep van zeven. Op deze manier wist ze haar krachten te sparen. Letesenbet Gidey versnelde twee ronden voor de streep. Hassan zette op haar eigen tempo de achtervolging in en passeerde haar één ronde voor de streep. Ze won overtuigend in een tijd van 30.17.63.



De 26-jarige Hassan gold vooraf als grote favoriete. Ze was dit jaar op bijna alle midden- en lange afstanden op de baan ongenaakbaar en liep onder meer een Europees record op de 5000 meter, een wereldrecord op de Engelse mijl (4.12,33) en een Europees record op de 3000 meter (8.18,49).



Drie Keniaanse atletes bepaalden lang het tempo in de warme wedstrijd over 25 ronden. Hassan volgde achterin de kopgroep, Krumins zakte terug naar de tweede groep. Op vier ronden van het einde zette de Ethiopische Letesenbet Gidey aan en nam een kleine voorsprong. Hassan liep het gaatje geleidelijk dicht, om in de slotronde toe te slaan. Ze keek voortdurend achterom naar Gidey, maar die haakte af en eindigde als tweede in 30.21,23. Het brons ging naar de Keniaanse Agnes Tirop in 30.25,20.



Hassan er al vrij zeker van dat ze in Doha voor het goud kon gaan, zei haar manager Sander Ogink daags voor de wedstrijd. ,,Ze is ontzettend fit en denkt er nog beter voor te staan dan bij de finales van de Diamond League. Ze heeft gedurende het seizoen veel op snelheid getraind, maar heeft ook de inhoud om de 10.000 te lopen.”



Het is haar derde medaille op een WK. In 2017 in Londen pakte ze brons op de 5000 meter, vier jaar geleden in Peking behaalde ze eveneens brons, toen op de 1500 meter.