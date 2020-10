Hassan zegt WK halve marathon af en focust zich op volgend jaar

Sifan Hassan ziet af van deelname aan het WK halve marathon komende zaterdag in Polen. De atlete heeft in samenspraak met haar coach Tim Rowberry besloten haar korte, maar intensieve seizoen te beëindigen.

De regerend wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter verbeterde afgelopen weekend in Hengelo het Europees record op de 10.000 meter naar 29.36,67. De 27-jarige Hassan verpulverde op 4 september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18 kilometer en 930 meter. Tussendoor won ze nog de 5000 meter bij de Gouden Spike in Ostrava.

,,Het is een zwaar jaar geweest, waarin de onzekerheid van wat er wel of niet door kon gaan iedere dag onderdeel was van de training. Je iedere dag opladen om het beste uit jezelf te halen, als je niet weet of je dat ook kan laten zien, kost veel energie", aldus Hassan, die als topfavoriete gold voor de wereldtitel over de afstand van 21,1 kilometer. Ze is houdster van het Europees record met 1.05.15.

,,Het seizoen was kort, maar de aanloop was lang. Ik heb daarom besloten om mezelf rust te gunnen en me te focussen op volgend jaar. Zodat ik zowel fysiek als mentaal in topvorm op de Olympische Spelen kan verschijnen. Ik ben trots op mijn prestaties van dit seizoen, die geven mij het vertrouwen dat ik ook in onzekere tijden topvorm kan behalen."

Susan Krumins reist evenmin af naar het WK in de Poolse stad Gdynia. Bij de Nijmeegse atlete, vorig jaar zevende op de 10.000 meter op het WK in Doha, speelde deze week een blessure op en ze wil geen risico nemen. Krumins fungeerde begin oktober als gangmaker in de marathon van Londen.