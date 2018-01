Hattrick voor Welten tegen Verenigde Staten

Het was volgens hockey.nl haar derde hattrick in haar interlandloopbaan. Welten is één van de drie overgebleven kandidaten in de uitverkiezing tot wereldhockeyster van het jaar.



De andere doelpunten van Nederland kwamen op naam van debutant Yibbi Jansen, Xan de Waard, Frédérique Matla en Laurien Leurink. Naast Jansen liet Annan ook Lieke Hulsen en Famke Richardson debuteren. Carlien Dirkse van den Heuvel fungeerde als de nieuwe aanvoerder van de Nederlandse ploeg, als opvolgster van Marloes Keetels die zaterdag zelf besloot om die leidende rol voor gezien te houden.



De ruime zege op de Verenigde Staten was de 21ste overwinning op rij voor Oranje. Het eerste duel van dit vierluik won Nederland vrijdag met 4-0. De laatste twee onderlinge krachtmetingen staan maandag en dinsdag op het programma.