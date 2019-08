Hebben de volleybalsters hun sterkste jaren achter de rug?

Seizoen is klaar, maar het is nog niet over voor meerkamper Eelco Sintnico­laas uit Apeldoorn

10:50 Het WK atletiek gaat aan Eelco Sintnicolaas voorbij. De 32-jarige Apeldoornse tienkamper wist de limiet van 8200 punten niet te slechten. Dat is een grote teleurstelling, maar Sintnicolaas heeft het vizier al weer op volgend jaar gericht. Want de Olympische Spelen in Tokio zijn nog steeds zijn grote doel. ,,Het is nog niet voorbij.”