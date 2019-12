Heemskerk en Toussaint veroveren bronzen medailles in Glasgow

EK kortebaanFemke Heemskerk heeft de bronzen medaille gewonnen bij de EK kortebaan in Glasgow. Ze kwam in de finale van de 100 meter vrij tot 51,88. Ze bleef daarmee de Britse Anna Hopkin (51,90) net voor.

Het goud ging naar Freya Anderson. De Britse finishte in 51,49. Beryl Gastaldello uit Frankrijk werd tweede in 51,85.Heemskerk won eerder in Glasgow al zilver op de 4x50 meter met de gemengde estafetteploeg.

Kira Toussaint won ook opnieuw een medaille. Ze haalde brons op de 200 meter rugslag, in een tijd van 2.03,04. Er was duidelijk verschil met de nummers een en twee. De Italiaanse Margherita Panziera won goud in 2.01,45, het zilver ging naar de Oekraïense Darina Zevina (2.02,25). Toussaint won eerder in Schotland goud op de 100 meter rugslag.

Kamminga

Arno Kamminga haalde de finale op de 100 meter schoolslag. In de halve eindstrijd kwam hij tot 56,34, net boven zijn persoonlijk record. Kamminga was daarmee de op één na snelste in de halve finale. Alleen Ilia Sjimanovitsj was sneller. Met 55,89 verbeterde de Wit-Rus het Europees record, dat op naam stond van de Brit Adam Peaty.