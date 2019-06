Heemskerk tweede op 50 vrij in Rome

Volleybal­lers verrast door Wit-Rus­land

21 juni De Nederlandse volleyballers hebben in Tallinn in de halve finale van de European Golden League in vier sets hun meerdere moeten erkennen in Wit-Rusland, dat aanzienlijk lager staat op de Europese ranglijst: 3-1 ( 25-22 29-31 25-19 25-21. Wit-Rusland is de nummer 22 van Europa, Nederland de nummer 9.