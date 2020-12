Heemskerk wil extra kans na missen zwem-OKT: ‘Dit is overmacht’

,,Ik ga het er niet bij laten zitten”, zei Heemskerk bij de NOS. ,,Dat is wel duidelijk. Dit is overmacht. Ik kan er niets aan doen dat ik niet mag zwemmen. Ik was er klaar voor, dat kan ik je vertellen.” De 33-jarige zwemster had zelf vorig jaar bij de Swim Cup in Amsterdam al voldaan aan de olympische limiet op 50 meter vrij met een tijd van 24,71. De Roon was met 24,63 net iets sneller.