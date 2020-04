Heimwee naar Oranje, warme worst, het vader-zoonmoment en zelfs de VAR

Twee uur in de auto naar de Kuip

Ik mis de spanning, de ongekende vreugde bij een doelpunt of een overwinning, het balen van een gelijkspel of een nederlaag van Feyenoord. Ik mis het om elke twee weken vier uur in de auto te zitten om naar de Kuip te gaan vanuit Landgraaf. Ik mis Steven Berghuis die Feyenoord bij de hand neemt. Ik mis Dick Advocaat, die de trots en het leven terug heeft gebracht bij Feyenoord.



Dit probeer ik de compenseren door in mijn Feyenoord-tenue op een trapveldje te gaan voetballen. Ook doe ik daar wat loopoefeningen. Zo blijf ik in beweging en kan ik toch de trots om Feyenoorder te zijn laten zien. Want zoveel Feyenoorders wonen er niet in Zuid-Limburg. Ook kijk ik veel beelden terug. Die van het UEFA Cup-toernooi in 2002 komen nu nog vaker voorbij op mijn scherm.

Pim Sierdal