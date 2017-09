Heiner negende na eerste WK-dag met veel 'gekkigheid'

Er verschenen maandag 113 zeilers aan de start, bij 10 tot 17 knopen wind. Voor Heiner was het de eerste keer dat hij in deze klasse in zo'n groot veld strijd moest leveren. ,,Ik liet me in de eerste race wat overdonderen'', liet hij weten. ,,Ik had wat scherper moeten zijn bij de start en heb hier wel wat puntjes laten liggen. In de tweede race kon ik me beter aanpassen aan de omstandigheden.''